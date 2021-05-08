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Регион
Опубликовано 8 мая 2021, 21:04

Володин предостерёг Запад от переписывания истории

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Спикер Госдумы призвал иностранных политиков не смешивать экономику и историческую память.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне Дня Победы указал на недопустимость переписывания истории. Память потомков о том, какой ценой далась Победа, — это самое дорогое, что есть, сказано в публикации на думском сайте.

Согласно заявлению Володина, США признавали неоценимый вклад СССР в победу над фашизмом во Второй мировой войне, но, как только она закончилась, "историю стали переписывать". То же касается и Европы, "поэтому нам надо защищать нашу историю".

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По мнению Вячеслава Володина, развитие государства заключается в том числе в преемственности поколений и уважении к старшим. Поэтому спикер Госдумы убеждён, что европейские страны, которые он уличает в искажении фактов, в конечном итоге пострадают сами.

Володин отметил, что демонтаж памятников советским солдатам и военачальникам и осквернение мемориалов, "надругательства над могилами" не могут оставить россиян равнодушными. Он призвал европейских политиков не смешивать экономику и историческую память. Парламентарий намекнул, что для России её история дороже финансовых интересов.

"И если только они будут себя так вести, это непоправимым образом скажется на наших отношениях", — резюмировал Володин.

Ранее Вячеслав Володин призвал кабмин и ЦБ услышать диалог депутатов и избирателей.

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Светлана Ибрагимова
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