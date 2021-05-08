Володин предостерёг Запад от переписывания истории
Спикер Госдумы призвал иностранных политиков не смешивать экономику и историческую память.
Фото © Shutterstock
Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне Дня Победы указал на недопустимость переписывания истории. Память потомков о том, какой ценой далась Победа, — это самое дорогое, что есть, сказано в публикации на думском сайте.
Согласно заявлению Володина, США признавали неоценимый вклад СССР в победу над фашизмом во Второй мировой войне, но, как только она закончилась, "историю стали переписывать". То же касается и Европы, "поэтому нам надо защищать нашу историю".
По мнению Вячеслава Володина, развитие государства заключается в том числе в преемственности поколений и уважении к старшим. Поэтому спикер Госдумы убеждён, что европейские страны, которые он уличает в искажении фактов, в конечном итоге пострадают сами.
Володин отметил, что демонтаж памятников советским солдатам и военачальникам и осквернение мемориалов, "надругательства над могилами" не могут оставить россиян равнодушными. Он призвал европейских политиков не смешивать экономику и историческую память. Парламентарий намекнул, что для России её история дороже финансовых интересов.
"И если только они будут себя так вести, это непоправимым образом скажется на наших отношениях", — резюмировал Володин.
Выбор редакции
В Госдуме оценили реакцию премьера Чехии, вызвавшего главу Минюста за слова о взрывах во Врбетице
Пушков объяснил, почему Путин не поздравил глав Украины и Грузии с Днём Победы
Зеленский заручился поддержкой Латвии на пути Украины в Евросоюз
Пиар-агент посчитала экстренную госпитализацию Бузовой поводом поднять продажи билетов на концерт певицы
В России предложили дать дополнительный выходной женщинам с детьми
Комментариев: 0