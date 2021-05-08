Непрерывный дождь в Москве побил рекорд по осадкам
По прогнозам синоптиков, ливень прекратится в столичном регионе только в воскресенье, не ранее девяти утра.
Фото © Pixabay
Таких дождей в истории Москвы не было 70 лет, признают специалисты Гидрометцентра. Как сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города, к 18 часам субботы аномальный ливень принёс в столичный регион 33 мм осадков, что составляет 60% месячной нормы.
По данным сайта Гидрометцентра России, для 8 мая эти ливни стали самыми сильными за 70 лет наблюдений. Прежний рекорд был установлен в 2017 году, тогда уровень осадков в столичном регионе составил 28 мм.
По прогнозам экспертов, непрерывный дождь в Москве закончится в воскресенье, не ранее девяти часов утра. Уже завтра постепенно распогодится — и температура вернётся в рамки климатической нормы. Ожидается около +11°C.
Ранее синоптик рассказал, когда в Москве наступит настоящая майская погода. Уже скоро столбики термометров поднимутся до 20 градусов, а дожди сменятся ярким и поистине греющим солнцем.
"Чувак, тебя на всю Москву видно": В Twitter нашли погодного мага, который орудует на западе столицы
Лента новостей
Выбор редакции
"Крыша едет": Московский ресторан устроил вечеринку с военными песнями и словами Левитана
Песков допустил влияние погоды на проведение воздушной части Парада Победы в Москве
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Ставрополье баскетболисток
В Турции впервые с марта за сутки выявили менее 20 тысяч случаев ковида
Володин предостерёг Запад от переписывания истории
Комментариев: 0