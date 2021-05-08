Непрерывный дождь в Москве побил рекорд по осадкам

Таких дождей в истории Москвы не было 70 лет, признают специалисты Гидрометцентра. Как сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города, к 18 часам субботы аномальный ливень принёс в столичный регион 33 мм осадков, что составляет 60% месячной нормы.

По данным сайта Гидрометцентра России, для 8 мая эти ливни стали самыми сильными за 70 лет наблюдений. Прежний рекорд был установлен в 2017 году, тогда уровень осадков в столичном регионе составил 28 мм.

По прогнозам экспертов, непрерывный дождь в Москве закончится в воскресенье, не ранее девяти часов утра. Уже завтра постепенно распогодится — и температура вернётся в рамки климатической нормы. Ожидается около +11°C.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве наступит настоящая майская погода. Уже скоро столбики термометров поднимутся до 20 градусов, а дожди сменятся ярким и поистине греющим солнцем.

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