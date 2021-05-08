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Решили сделать фото: Лайф узнал подробности трагедии в Адыгее, где течение унесло трёх человек

Отмечается, что в месте происшествия бурный поток, что сильно осложняет шансы пропавших выжить.

8 мая 2021, 17:40
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Лайф узнал подробности происшествия, случившегося на реке Белой в районе Хаджохской теснины рядом с посёлком Каменномостским Республики Адыгея, где три человека пропали без вести.

По данным источника, жители Астрахани А. Колисниченко и М. Седов фотографировались, когда одного из них унесло течением, а второй побежал его спасать и тоже попал в реку. Седов зацепился за дерево и стал звать на помощь. Тогда к нему бросился житель Ставрополя В. Зимовцев, но тоже не удержался и ушёл под воду.

Отмечается, что в месте трагедии бурный поток, и течение могло унести пропавших дальше по реке.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

На Камчатке временно приостановили поиски с воздуха пропавшего вертолёта

На Камчатке временно приостановили поиски с воздуха пропавшего вертолёта

Ранее Лайф сообщал, что четыре человека пострадали при обрушении моста под Оренбургом. Один отказался от медпомощи, трое госпитализированы. Транспортное движение было перенаправлено по дублирующей линии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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