Решили сделать фото: Лайф узнал подробности трагедии в Адыгее, где течение унесло трёх человек
Отмечается, что в месте происшествия бурный поток, что сильно осложняет шансы пропавших выжить.
Фото © LIFE
Лайф узнал подробности происшествия, случившегося на реке Белой в районе Хаджохской теснины рядом с посёлком Каменномостским Республики Адыгея, где три человека пропали без вести.
По данным источника, жители Астрахани А. Колисниченко и М. Седов фотографировались, когда одного из них унесло течением, а второй побежал его спасать и тоже попал в реку. Седов зацепился за дерево и стал звать на помощь. Тогда к нему бросился житель Ставрополя В. Зимовцев, но тоже не удержался и ушёл под воду.
Отмечается, что в месте трагедии бурный поток, и течение могло унести пропавших дальше по реке.
Фото © LIFE
Ранее Лайф сообщал, что четыре человека пострадали при обрушении моста под Оренбургом. Один отказался от медпомощи, трое госпитализированы. Транспортное движение было перенаправлено по дублирующей линии.
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