Решили сделать фото: Лайф узнал подробности трагедии в Адыгее, где течение унесло трёх человек

По данным источника, жители Астрахани А. Колисниченко и М. Седов фотографировались, когда одного из них унесло течением, а второй побежал его спасать и тоже попал в реку. Седов зацепился за дерево и стал звать на помощь. Тогда к нему бросился житель Ставрополя В. Зимовцев, но тоже не удержался и ушёл под воду.