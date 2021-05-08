В Сыктывкаре шесть подростков пострадали в ДТП, превратив "копейку" в груду металла

В результате ДТП, произошедшего сегодня утром на участке автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск, пострадали шестеро подростков. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД по городу.

"8 мая в 6 часов 25 минут несовершеннолетний водитель 2003 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2101, двигался по дороге СНТ "Магистраль" в направлении автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск. Он не справился с управлением транспортным средством и совершил наезд на препятствие", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ГИБДД, в результате аварии пострадал водитель "копейки" — он госпитализирован с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга — и пятеро пассажиров, которые получили повреждения различной степени тяжести. Помимо водителя с множественными ранами левой щеки и ушибом левого предплечевого сустава была госпитализирована девушка, а также парень — с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Он находится в тяжёлом состоянии.

В настоящее время все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

А ранее на Сахалине подростки перевернули авто, удирая от экипажа ДПС задним ходом. Участнику "голливудской" погони выписали штраф за езду без прав, в результате аварии никто не пострадал.

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