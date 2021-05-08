Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Сыктывкаре шесть подростков пострадали в ДТП, превратив "копейку" в груду металла

Несовершеннолетний водитель не справился с управлением "жигулями" и врезался в препятствие.

8 мая 2021, 17:29
<p>Фото © Пресс-служба ГИБДД по Сыктывкару</p>

Фото © Пресс-служба ГИБДД по Сыктывкару

В результате ДТП, произошедшего сегодня утром на участке автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск, пострадали шестеро подростков. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД по городу.

Под Тюменью "тойота" влетела под фуру: один человек погиб, трое пострадали

Под Тюменью "тойота" влетела под фуру: один человек погиб, трое пострадали

"8 мая в 6 часов 25 минут несовершеннолетний водитель 2003 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2101, двигался по дороге СНТ "Магистраль" в направлении автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск. Он не справился с управлением транспортным средством и совершил наезд на препятствие", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ГИБДД, в результате аварии пострадал водитель "копейки" — он госпитализирован с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга — и пятеро пассажиров, которые получили повреждения различной степени тяжести. Помимо водителя с множественными ранами левой щеки и ушибом левого предплечевого сустава была госпитализирована девушка, а также парень — с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Он находится в тяжёлом состоянии.

Ребят подбросило в воздух: BMW снёс мотоцикл с тремя подростками под Красноярском

Ребят подбросило в воздух: BMW снёс мотоцикл с тремя подростками под Красноярском

В настоящее время все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

А ранее на Сахалине подростки перевернули авто, удирая от экипажа ДПС задним ходом. Участнику "голливудской" погони выписали штраф за езду без прав, в результате аварии никто не пострадал.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Депутата лишили права на выступление за оскорбление главы Коми

30 апреля, 11:56

Семь человек погибли при сходе двух лавин во французских Альпах

сегодня в 16:09

Решили сделать фото: Лайф узнал подробности трагедии в Адыгее, где течение унесло трёх человек

сегодня в 17:40

Пиар-агент посчитала экстренную госпитализацию Бузовой поводом поднять продажи билетов на концерт певицы

сегодня в 18:22

В России предложили дать дополнительный выходной женщинам с детьми

сегодня в 18:19

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1