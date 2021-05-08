Адмирал США рассказал о шагах НАТО в случае войны между Россией и Украиной

В случае начала войны между Россией и Украиной США и НАТО будут "категорически возражать, но не предпримут никаких мер". Таким мнением поделился адмирал ВМС Америки в отставке и экс-главком Североатлантического Альянса Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

"Украина не подпадает под гарантию безопасности НАТО "нападение на одного — это нападение на всех", — отметил адмирал.

Ставридис добавил, что, по его мнению, в случае обострения отношений столкновение может произойти в акватории Чёрного моря. По словам адмирала, РФ в вероятной войне будет использовать быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами класса "поверхность — поверхность" и "земля — земля", а также вертолёты для переброски спецназа с десантных кораблей и дизельные подводные лодки.

Он предположил, что Москва одержит полную победу. Ставридис добавил, что войска НАТО не успеют добраться до региона достаточно быстро, даже если захотят этого.

Ранее Лайф сообщал, что Украина провела военные учения с ракетными комплексами "Точка-У" вблизи границы с Крымом. Тренировки проводились на одном из полигонов в Херсонской области. Также недавно другие тренировки военных действий НАТО, Dacia 21 Livex, начались в Румынии. Они завершатся только в середине июня.

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