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Зеленский заручился поддержкой Латвии на пути Украины в Евросоюз

Ранее глава Незалежной подписал аналогичную декларацию с лидерами Литвы и Польши.

8 мая 2021, 17:53
<p>Владимир Зеленский и Эгилс Левитс. Фото © ТАСС / EPA / POOL / STEPHANIE LECOCQ, VALDA KALNINA</p>

Владимир Зеленский и Эгилс Левитс. Фото © ТАСС / EPA / POOL / STEPHANIE LECOCQ, VALDA KALNINA

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и латвийского лидера Эгилса Левитса привели к подписанию совместной декларации о поддержке усилий Киева на пути в Европейский союз. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

Согласно тексту сообщения, главы двух государств приветствуют значительный прогресс в европейской перспективе Украины, который стал возможным благодаря реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Зеленский и Левитс "поддерживают необходимость его обновления, соглашаются с необходимостью стратегического пересмотра инициативы "Восточное партнёрство" и выражают намерения активизировать совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Евросоюз".

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Во время обсуждения политиками намерения Украины подать заявку на членство в ЕС Левитс заверил Зеленского в готовности Латвии поддержать Киев, когда он будет готов к этому шагу.

В марте украинский лидер подписал аналогичную декларацию с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а 4 мая — с лидером Польши Анджеем Дудой.

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Ранее стало известно, что США выделят Украине два миллиона долларов на "развитие науки" в стране. В Вашингтоне хотят найти талантливых украинцев, а также популяризировать "американские и научные ценности".

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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