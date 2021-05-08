Зеленский заручился поддержкой Латвии на пути Украины в Евросоюз

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и латвийского лидера Эгилса Левитса привели к подписанию совместной декларации о поддержке усилий Киева на пути в Европейский союз. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

Согласно тексту сообщения, главы двух государств приветствуют значительный прогресс в европейской перспективе Украины, который стал возможным благодаря реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Зеленский и Левитс "поддерживают необходимость его обновления, соглашаются с необходимостью стратегического пересмотра инициативы "Восточное партнёрство" и выражают намерения активизировать совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Евросоюз".

Во время обсуждения политиками намерения Украины подать заявку на членство в ЕС Левитс заверил Зеленского в готовности Латвии поддержать Киев, когда он будет готов к этому шагу.

В марте украинский лидер подписал аналогичную декларацию с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а 4 мая — с лидером Польши Анджеем Дудой.

Ранее стало известно, что США выделят Украине два миллиона долларов на "развитие науки" в стране. В Вашингтоне хотят найти талантливых украинцев, а также популяризировать "американские и научные ценности".

Авторы