Возвращение Гончаренко в Москву: ЦСКА обыграл "Краснодар" и продолжил борьбу за еврокубки

Московский ЦСКА в родных стенах обыграл "Краснодар" в матче 29-го тура РПЛ. Встреча на "ВЭБ-арене" завершилась со счётом 3:1.

Голами соперники обменялись до перерыва: сначала Виктор Классон счёт открыл, но уже через шесть минут Чидера Эджуке сумел отыграть отставание. Отметим, что великолепно в этом голе отработал Алан Дзагоев.

После перерыва своё слово сказал Фёдор Чалов, который замкнул мяч в пустые ворота южан. Не ушёл без гола и Марио Фернандес, который воспользовался великолепной скидкой Виктора Васина и отправил мяч между ног Матвея Сафонова.

Благодаря этой победе команда Ивицы Олича продолжила борьбу за попадание в Лигу конференций. Всё решится в дерби с "Динамо". У "Краснодара" же турнирное положение более чем печальное: подшефные Виктора Гончаренко только 11-е.

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