Военный обозреватель предрёк провокации НАТО в Чёрном море с подачи Украины

Корабли НАТО по приглашению Украины могут войти в Чёрное море и тем самым спровоцировать Россию на конфликт. Таким мнением с Ura.ru поделился военный обозреватель и полковник запаса РФ Александр Жилин.

"Украина объявит учения в Чёрном море и пригласит США, а что мы сделаем? Американцы будут лезть, а мы ничего не противопоставим", — сказал Жилин, отметив, что подобной ситуации можно избежать, если представители НАТО, России и Украины проведут дипломатическую встречу, в ходе которой определят права каждой страны в Чёрном море.

Военный обозреватель выразил уверенность, что в противном случае между РФ и НАТО может вспыхнуть война. При этом "англосаксы будут делать всё, чтобы усилить напряжённость в Чёрном море", полагает собеседник агентства.

В то же время заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин в разговоре с Ura.ru подчеркнул, что страны НАТО будут всячески поддерживать эскалацию конфликта в Чёрном море. По его словам, власти этих государств "попытаются спровоцировать Россию на противостояние и при этом объявить её же агрессором". Кроме того, по мнению Кошкина, США постоянно делают попытки объединить страны Европы против России.

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