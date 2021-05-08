Победители "Диктанта Победы" займут почётные места на Параде Победы в Москве

Билеты на Парад Победы, который пройдёт 9 мая на Красной площади в российской столице, получили лучшие из принявших участие в акции партии "Единая Россия" "Диктант Победы – 2020". Церемония награждения победителей прошла в субботу. Места на трибунах займут те участники, которые за минимальное время ответили на все 25 вопросов.

"Церемония награждения прошла 8 мая в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. 20 федеральных победителей просветительско-патриотической акции партии из 16 регионов страны получили персональные приглашения на Парад Победы 9 мая", — уточнили в пресс-службе партии "Единая Россия".

В целом в прошлом году максимальные 25 баллов набрали 1009 участников из России и восемь — из других стран. Самому старшему из них 94 года, самому младшему — 12 лет. Победители диктанта 2021 года станут известны в июне.

"Они также получат возможность стать почетными гостями парада Победы на Красной площади 9 мая уже следующего года. А выпускники школ, которые правильно ответят на все 25 вопросов теста в офлайн-формате, получают дополнительные баллы при поступлении в вузы", – рассказал заместитель секретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

Напомним, "Диктант Победы" — это историческая акция международного формата, которая позволяет россиянам и гражданам других государств проверить свои знания о событиях, происходивших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщал Лайф, впервые такой диктант прошёл в 2019 году.

Авторы