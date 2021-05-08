В Идлибе отразили атаку боевиков на позиции войск Сирии

В сирийской провинции Идлиб отражена атака боевиков на позиции правительственных сил САР. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, атака была совершена в районе населённого пункта Мелладжа. Около 20 иностранных боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" напали на позиции правительственных сил. Те отбили атаку, ликвидировано не менее 10 боевиков. Уцелевшие отступили в направлении населённого пункта Фтира.

Карпов также рассказал, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо. Также проведено патрулирование в провинции Хасека по маршруту от Камишлия до Айн-Дивара и обратно.

Ранее Лайф рассказывал, что Россия призвала спасти детей из охваченного коронавирусом лагеря в Сирии. Международное сообщество должно взять на себя первостепенную ответственность за защиту таких несовершеннолетних, уверены в Москве.

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