Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Идлибе отразили атаку боевиков на позиции войск Сирии

По предварительным данным, было ликвидировано около десяти террористов, примерно столько же скрылись.

8 мая 2021, 19:05
<p>Фото © ТАСС \ Сергей Леваненков</p>

Фото © ТАСС \ Сергей Леваненков

В сирийской провинции Идлиб отражена атака боевиков на позиции правительственных сил САР. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, атака была совершена в районе населённого пункта Мелладжа. Около 20 иностранных боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" напали на позиции правительственных сил. Те отбили атаку, ликвидировано не менее 10 боевиков. Уцелевшие отступили в направлении населённого пункта Фтира.

Карпов также рассказал, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо. Также проведено патрулирование в провинции Хасека по маршруту от Камишлия до Айн-Дивара и обратно.

Россия сообщила об интенсивном перемещении боевой техники коалиции в Сирии

Россия сообщила об интенсивном перемещении боевой техники коалиции в Сирии

Ранее Лайф рассказывал, что Россия призвала спасти детей из охваченного коронавирусом лагеря в Сирии. Международное сообщество должно взять на себя первостепенную ответственность за защиту таких несовершеннолетних, уверены в Москве.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1