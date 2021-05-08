Стало известно, где похоронят народного артиста России Владимира Качана
Прощание с актёром пройдёт в "Школе современной пьесы" — театре, которому Качан отдал 30 лет жизни.
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Народного артиста России Владимира Качана похоронят на Троекуровском кладбище столицы. В полдень 12 мая в "Школе современной пьесы" состоится прощание с любимцем зрителей, заявил РИА "Новости" художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз.
"Прощание с нашим дорогим коллегой и другом Владимиром Качаном пройдёт в его родном театре, которому он отдал 30 лет своей жизни", — сказал Райхельгауз.
Напомним, 7 мая народный артист РФ Владимир Качан скончался на 74-м году жизни от коронавирусной инфекции. Актёр умер в больнице в Коммунарке.
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