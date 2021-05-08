В Шотландии националисты победили на выборах в парламент и потребовали проведения референдума о независимости

Любой политик в Вестминстере, кто попытается остановить голосование, начнёт атаку на Шотландию, отметила лидер победившей партии.

Сторонники независимости Шотландии получили большинство мест в региональном парламенте. Об этом свидетельствуют данные подсчёта голосов на прошедших 6 мая выборах.

Прежде шотландские власти заявляли о намерении провести в нынешнем году второй референдум о независимости. Центральные власти утверждали, что не допустят этого. По закону разрешение на проведение такого референдума должен дать официальный Лондон.

Подсчёт голосов ещё продолжается, однако националисты из Шотландской национальной партии (SNP) и "зелёные", требующие отделения региона от Британии, в совокупности уже получают 65 мест в 129-местном законодательном органе. Гораздо меньше мест останется за консерваторами и лейбористами.

Лидер партии и первый министр региона Никола Стерджен провозгласила победу партии, назвав её выдающейся.

"Больше всего я хочу поблагодарить жителей Шотландии за оказанное доверие мне и партии. Мы сделаем всё, чтобы оправдать его", — отметила она.

Стерджен, говоря о результатах выборов, также подтвердила намерение провести новый референдум о независимости и заявила, что попытки Великобритании помешать этому станут атакой на Шотландию.

"Любой политик в Вестминстере, кто попытается остановить референдум, начнёт атаку на Шотландию", — подчеркнула лидер SNP.