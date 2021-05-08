На Ставрополье женщина зарезала экс-сожителя из-за нежелания вновь сойтись
От полученных травм и обильной потери крови мужчина, получивший 16 ударов ножом, скончался в больнице, подозреваемую задержали.
В центре Георгиевска женщина 16 раз ударила ножом бывшего сожителя из-за нежелания вновь сойтись. Фото © VK / Георгиевск
Кровавую драму могли наблюдать жители Георгиевска утром 8 мая, когда на местном автовокзале женщина изрезала бывшего сожителя ножом. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.
Конфликтом послужило желание 39-летнего мужчины вновь сойтись со своей 49-летней возлюбленной. Однако разговора между ними не случилось: злоумышленница достала нож и начала резать экс-сожителя, нанеся ему 16 ударов в область паха и бёдер.
На видео, снятом очевидцами, видны лужи крови, а также мужчина, который пытается ползти. Вокруг него множество людей и носилки. В итоге пострадавшего госпитализировали, однако от обильной потери крови он умер в больнице.
Подозреваемую задержали, возбудив в отношении неё уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего. Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз, следователи подали ходатайство об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Лайф рассказывал, что в Забайкалье мужчина застрелил трёх человек и покончил с собой. Его жертвами стали сожительница, её брат и их знакомый.
Лента новостей
В ОНФ поддержали идею "Газпрома" бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня в регионах
сегодня в 19:02
Стало известно, где похоронят народного артиста России Владимира Качана
сегодня в 18:46
В Шотландии националисты победили на выборах в парламент и потребовали проведения референдума о независимости
сегодня в 18:41
Выбор редакции
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Ставрополье баскетболисток
Под Тверью задержанный за хулиганство напал с ножом на полицейских в патрульной машине
Решили сделать фото: Лайф узнал подробности трагедии в Адыгее, где течение унесло трёх человек
На Украине конфисковали первую партию "чернобыльской" водки
Правительство увеличило свой резервный фонд почти на 121 миллиард рублей
Комментариев: 0