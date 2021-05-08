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На Ставрополье женщина зарезала экс-сожителя из-за нежелания вновь сойтись

От полученных травм и обильной потери крови мужчина, получивший 16 ударов ножом, скончался в больнице, подозреваемую задержали.

8 мая 2021, 19:03

В центре Георгиевска женщина 16 раз ударила ножом бывшего сожителя из-за нежелания вновь сойтись. Фото © VK / Георгиевск

Кровавую драму могли наблюдать жители Георгиевска утром 8 мая, когда на местном автовокзале женщина изрезала бывшего сожителя ножом. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Конфликтом послужило желание 39-летнего мужчины вновь сойтись со своей 49-летней возлюбленной. Однако разговора между ними не случилось: злоумышленница достала нож и начала резать экс-сожителя, нанеся ему 16 ударов в область паха и бёдер.

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На видео, снятом очевидцами, видны лужи крови, а также мужчина, который пытается ползти. Вокруг него множество людей и носилки. В итоге пострадавшего госпитализировали, однако от обильной потери крови он умер в больнице.

Подозреваемую задержали, возбудив в отношении неё уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего. Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз, следователи подали ходатайство об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Забайкалье мужчина застрелил трёх человек и покончил с собой. Его жертвами стали сожительница, её брат и их знакомый.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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