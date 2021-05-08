В ОНФ поддержали идею "Газпрома" бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня в регионах

Общероссийский народный фронт (ОНФ) поддерживает инициативу "Газпрома" бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня памяти в регионах России. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Ранее директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов заявил, что "Газпром" обратился в Правительство РФ с предложением о безвозмездном обеспечении газом мемориалов Вечного огня и Огня памяти во всех регионах присутствия компании.

"Народный фронт приветствует реакцию "Газпрома" на предложение о безвозмездной подаче газа к Вечному огню в российских регионах. ОНФ неоднократно привлекал внимание газоснабжающих монополистов к проблеме бесперебойной подачи газа к мемориалам и предлагал подавать его на безвозмездной основе", — сказано в сообщении.

По словам руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, бывали случаи, когда ресурсоснабжающие компании грозились перекрыть подачу топлива к Вечному огню из-за проблем с финансированием. Такие ситуации "недопустимы в нашей стране", отметил он.

"Мы убеждены, что символ памяти о героях Великой Отечественной войны не может быть поводом для финансовых споров, и благодарны "Газпрому" за внимание к инициативе Народного фронта и предложение правительству бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня", — заявил Кузнецов.

Ранее Лайф сообщал, что активисты ОНФ доставят ветеранам по всей России частицы Вечного огня. 6 мая из Александровского сада Москвы стартовал масштабный автопробег с частицами Вечного огня, зажжёнными на Могиле Неизвестного Солдата.

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