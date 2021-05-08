Пройтись по Москве и Донецку пригрозили участники марша в честь дивизии СС "Галичина". Видео © Facebook / Варианты

Во Львове на митинге по случаю годовщины формирования дивизии СС "Галичина" один из спикеров объявил, что планирует провести следующие марши в Москве и Донецке. Зампредседателя молодого резерва Галицкого братства дивизии СС "Галичина" Василий Бычко напомнил о недавнем марше, который состоялся в Киеве.

"Это впервые в истории Украины резерв дивизии прошёлся по Киеву. Следующий будет больше марш. Донецк, Москва... Мы и туда дойдём. Всё идёт вперёд", — заверил Бычко.

Отмечается, что на мероприятии присутствовали несколько десятков человек, среди них были представители Верховной рады и депутаты Львовского областного совета.

Напомним, 28 апреля в центре Киева прошёл "Марш вышиванок", посвящённый годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Шествие у радикалов, которых собралось около ста человек, заняло порядка получаса, при этом они тоже заявили о желании "пройтись по руинам Москвы".

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