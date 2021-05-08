СМИ узнали о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Турции

Финальный матч Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" могут перенести из Стамбула. Такое решение связано с тем, что Турция находится в британском "красном списке" стран по распространению коронавирусной инфекции, футболистам по возвращении из неё придётся пребывать на 10-дневном карантине.

The Telegraph пишет, что в течение ближайших 72 часов будет рассмотрен вопрос замены площадки на лондонский стадион "Уэмбли". Отмечается, что инициатива исходит от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, шансы на смену принимающего города оцениваются инсайдерами как 50:50.

По информации источника, если это решение не будет принято, УЕФА разрешит заполнить зрителями 30% мест стамбульского стадиона, что составляет 25 тысяч зрителей, выделив восемь тысяч билетов для болельщиков "Манчестер Сити" и "Челси".

Информация о переносе финала Лиги чемпионов появлялась и ранее. Спортивный журналист Роб Дорсетт говорил, что "Астон Вилла" предложил УЕФА стадион "Вилла парк" в качестве альтернативы Стамбулу для проведения игры между "Челси" и "Манчестер Сити".

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