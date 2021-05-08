На Украине конфисковали первую партию "чернобыльской" водки

На Украине конфисковали 1,5 тысячи бутылок водки Atomik, которая была произведена из яблок, выросших недалеко от зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом пишет "Би-би-си".

Как уточняется, партию водки забрали с грузовика на спиртзаводе в Карпатах и доставили в киевскую прокуратуру. В компании-производителе Chernobyl Spirit Company не знают точных причин конфискации их товара, который должен был отправиться в Великобританию.

"Похоже, нас обвиняют в использовании поддельных украинских акцизных марок. Но это бессмысленно, потому что товар следовал в Великобританию, и у него есть необходимые британские акцизные марки", — отметил профессор Университета Портсмута Джим Смит, основавший Chernobyl Spirit Company вместе с украинскими партнерами.

Компания запустила производство "чернобыльской" яблочной водки в 2019 году. Создатели уверяют, что это первый продукт с загрязнённой радиацией территории. Яблоки для "атомной" водки были выращены в селе Народичи, которое находится сразу за зоной отчуждения. Производители до этого выращивали там рожь и другие культуры, чтобы выяснить, насколько они безопасны для употребления. Создатели хотели показать, что землёй вокруг зоны отчуждения можно снова пользоваться.

Как сообщалось ранее, на Украине придумали водку под названием "Вакцина". В рознице бутылка такого спиртного продаётся по цене 99,99 гривны (примерно 260 рублей).

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