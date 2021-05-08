Тодоренко рассказала, как чуть не потеряла Топалова на операционном столе
Операция проводилась гораздо дольше запланированного, но что стало её причиной, телеведущая не уточняет.
Фото © Instagram / reginatodorenko
Певец Влад Топалов перенёс серьёзную операцию, причём прошла она довольно тяжело, о чём рассказала его супруга, телеведущая Регина Тодоренко. Она отметила, что сейчас жизни Влада ничего не угрожает, его состояние стабилизируется.
"Когда ты пропал с радаров не на два часа, как планировали, а на девять, мне стало страшно! Мне кажется, что моё сердце остановилось на время. А потом позвонил врач, сказав, что ты очнулся, и по моим щекам потекли слёзы!" — написала Тодоренко в Instagram.
Она не уточнила, из-за чего пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству, но призвала своих подписчиков ценить близких и призналась, что пережила настоящую встряску. Сейчас супруга певца ждёт заключения врачей.
Ранее в больницу попал сын Регины Тодоренко и Влада Топалова. Это произошло в День влюблённых, 14 февраля. Малыш стал "пунцового цвета с отёкшим лицом", из-за чего его пришлось срочно отвезти в клинику.
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