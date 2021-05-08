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Тодоренко рассказала, как чуть не потеряла Топалова на операционном столе

Операция проводилась гораздо дольше запланированного, но что стало её причиной, телеведущая не уточняет.

8 мая 2021, 20:26
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/reginatodorenko/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">reginatodorenko</a></p>

Фото © Instagram / reginatodorenko

Певец Влад Топалов перенёс серьёзную операцию, причём прошла она довольно тяжело, о чём рассказала его супруга, телеведущая Регина Тодоренко. Она отметила, что сейчас жизни Влада ничего не угрожает, его состояние стабилизируется.

"Когда ты пропал с радаров не на два часа, как планировали, а на девять, мне стало страшно! Мне кажется, что моё сердце остановилось на время. А потом позвонил врач, сказав, что ты очнулся, и по моим щекам потекли слёзы!" — написала Тодоренко в Instagram.

Она не уточнила, из-за чего пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству, но призвала своих подписчиков ценить близких и призналась, что пережила настоящую встряску. Сейчас супруга певца ждёт заключения врачей.

"Чекаю, где он". Тодоренко призналась, что использует смартфон для слежки за мужем

"Чекаю, где он". Тодоренко призналась, что использует смартфон для слежки за мужем

Ранее в больницу попал сын Регины Тодоренко и Влада Топалова. Это произошло в День влюблённых, 14 февраля. Малыш стал "пунцового цвета с отёкшим лицом", из-за чего его пришлось срочно отвезти в клинику.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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