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Останкинскую телебашню окрасили в праздничные цвета в честь Дня Победы

Также тематическая подсветка, посвящённая 9 Мая, появилась на домах-книжках на Новом Арбате.

8 мая 2021, 20:21

Останкинскую телебашню окрасили в праздничные цвета в честь Дня Победы. Видео © LIFE

В честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве запустили праздничную подсветку Останкинской телебашни. Этим вечером 10 минут в начале каждого часа на ней демонстрируется световое шоу, создаваемое 550 источниками света.

"К 76-летию Дня Победы специалисты Останкинской телебашни добавили новые сценарии светодинамического представления и установили 12 зенитных прожекторов мощностью 7 кВт", — пояснили в администрации телебашни.

Также праздничное световое шоу демонстрируется на так называемых домах-книжках на Новом Арбате.

В преддверии 9 Мая школьники построили в Minecraft копию стелы "Родина-мать зовёт!"

В преддверии 9 Мая школьники построили в Minecraft копию стелы "Родина-мать зовёт!"

А 27 марта в Москве прошла ежегодная экологическая акция "Час Земли", в ходе которой внешнее освещение Кремля, Дома Правительства РФ, МГУ и ещё свыше двух тысяч зданий временно отключили.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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