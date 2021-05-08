Останкинскую телебашню окрасили в праздничные цвета в честь Дня Победы. Видео © LIFE

В честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве запустили праздничную подсветку Останкинской телебашни. Этим вечером 10 минут в начале каждого часа на ней демонстрируется световое шоу, создаваемое 550 источниками света.

"К 76-летию Дня Победы специалисты Останкинской телебашни добавили новые сценарии светодинамического представления и установили 12 зенитных прожекторов мощностью 7 кВт", — пояснили в администрации телебашни.

Также праздничное световое шоу демонстрируется на так называемых домах-книжках на Новом Арбате.

А 27 марта в Москве прошла ежегодная экологическая акция "Час Земли", в ходе которой внешнее освещение Кремля, Дома Правительства РФ, МГУ и ещё свыше двух тысяч зданий временно отключили.

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