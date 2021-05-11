Лайф публикует видео задержания одного из казанских стрелков

Момент задержания одного из казанских стрелков. Видео © LIFE

Один из стрелков в казанской гимназии № 175 задержан. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, сейчас в здании учебного заведения слышны звуки стрельбы и взрывов. На месте работают экстренные службы.

Напомним, двое неизвестных утром 11 мая зашли в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

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