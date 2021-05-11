Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Лайф публикует видео задержания одного из казанских стрелков

Вместе с тем очевидцы сообщают о продолжающейся стрельбе и взрывах внутри здания.

11 мая 2021, 07:17
20484

Момент задержания одного из казанских стрелков. Видео © LIFE

Один из стрелков в казанской гимназии № 175 задержан. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, сейчас в здании учебного заведения слышны звуки стрельбы и взрывов. На месте работают экстренные службы.

Напомним, двое неизвестных утром 11 мая зашли в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1