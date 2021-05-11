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Шесть детей погибли и восемь пострадали в результате стрельбы в Казани

Ранее Лайф сообщал, что одного из преступников, открывших огонь, задержали.

11 мая 2021, 07:30
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Стрельба в казанской гимназии. Видео © LIFE

Шесть детей погибли и восемь пострадали в результате стрельбы в казанской гимназии № 175. Об этом Лайфу сообщил источник.

Также сообщается об одном раненом взрослом. У всех пострадавших — огнестрельные ранения, добавил собеседник Лайфа.

Лайф публикует видео задержания одного из казанских стрелков

Лайф публикует видео задержания одного из казанских стрелков

Напомним, двое неизвестных утром 11 мая зашли в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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