Шесть детей погибли и восемь пострадали в результате стрельбы в Казани

Стрельба в казанской гимназии. Видео © LIFE

Шесть детей погибли и восемь пострадали в результате стрельбы в казанской гимназии № 175. Об этом Лайфу сообщил источник.

Также сообщается об одном раненом взрослом. У всех пострадавших — огнестрельные ранения, добавил собеседник Лайфа.

Напомним, двое неизвестных утром 11 мая зашли в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

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