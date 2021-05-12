Дробовик, бомба и "монстр" внутри: Лайф восстановил хронологию нападения на казанскую гимназию
Трагедия унесла жизни девяти человек, ещё 18 детей с ранениями находятся в больнице, двое — в критическом состоянии.
Лайф восстановил хронологию нападения на казанскую гимназию
19-летний Ильназ Галявиев весь в чёрном утром 11 мая вышел на улицу с дробовиком, патронами к нему, самодельным взрывным устройством и, даже не пытаясь прятать оружие, направился в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани. Как стало известно Лайфу, в это время в учебном заведении находилось более 700 учеников и около 70 сотрудников.
Ильназ открыл огонь ещё во дворе. Вахтёрша нажала тревожную кнопку, а директор призвал учителей запереться с детьми в кабинетах. Уже тогда о вооружённом человеке, который входил в гимназию, и взрыве начали сообщать ученики и очевидцы. Примерно в 9:30 появились первые данные о раненых и страшные видео свидетелей.
Первым злоумышленник ранил пенсионера, который выполнял роль охранника. Войдя в школу, Ильназ застрелил семерых детей и двух учительниц — 26-летнюю Эльвиру Игнатьеву и 55-летнюю Венеру Айзатову. В панике дети начали выпрыгивать из окон.
На место прибыли бойцы ОМОНа, полицейские, спасатели и несколько бригад скорой помощи. Приехавшие на место правоохранители задержали Галявиева и доставили на допрос в отделение полиции. Там его пришлось связать — он кричал и бросался на стражей порядка. Ильназ кричал о "монстре" внутри себя и ненависти ко всем людям. В причинах страшной расправы теперь предстоит разбираться следователям.
По последним данным, при нападении погибли семь учеников и две учительницы. Ещё 21 человек пострадал: 18 детей и трое взрослых. У большинства из них переломы, резаные и огнестрельные раны различной степени тяжести. Раненых детей в больнице навестила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. По её словам, старшие пока молчаливы, а младшие охотно отвечают на вопросы.