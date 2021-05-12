Дробовик, бомба и "монстр" внутри: Лайф восстановил хронологию нападения на казанскую гимназию

Трагедия унесла жизни девяти человек, ещё 18 детей с ранениями находятся в больнице, двое — в критическом состоянии.

Лайф восстановил хронологию нападения на казанскую гимназию

19-летний Ильназ Галявиев весь в чёрном утром 11 мая вышел на улицу с дробовиком, патронами к нему, самодельным взрывным устройством и, даже не пытаясь прятать оружие, направился в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани. Как стало известно Лайфу, в это время в учебном заведении находилось более 700 учеников и около 70 сотрудников.

Ильназ открыл огонь ещё во дворе. Вахтёрша нажала тревожную кнопку, а директор призвал учителей запереться с детьми в кабинетах. Уже тогда о вооружённом человеке, который входил в гимназию, и взрыве начали сообщать ученики и очевидцы. Примерно в 9:30 появились первые данные о раненых и страшные видео свидетелей.

Первым злоумышленник ранил пенсионера, который выполнял роль охранника. Войдя в школу, Ильназ застрелил семерых детей и двух учительниц — 26-летнюю Эльвиру Игнатьеву и 55-летнюю Венеру Айзатову. В панике дети начали выпрыгивать из окон.