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Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани

У большинства из них — переломы, резаные раны и огнестрельные ранения различной степени тяжести. Состояние семерых пострадавших оценивается как тяжёлое, одного — крайне тяжёлое.

11 мая 2021, 08:58
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Фото © LIFE

Лайф публикует имена пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани. Всего в списке 21 человек — двое взрослых и 19 детей. У большинства из них — переломы, резаные раны и огнестрельные ранения различной степени тяжести.

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1. Аслан Ш. — тяжёлое ранение брюшной полости

2. Ислам С. — ранение в спину

3. Артем И. — состояние средней тяжести

4. Милана И. — резаные раны кисти

5. Тимур З. — проникающее ранение, пневмоторакс

6. Аделя Г. — переломы голени и таза

7. Камиль И. — тяжёлая рана головы

8. Расул И. — рана голени

9. Рената А. — рана голени

10. Лейла К. — тяжёлое состояние, пневмоторакс

11. Айрат Б. — рана спины

12. Камиль С. — рана головы

13. София О. — перелом лодыжки

14. Карим Г. — рана щёчной области

15. Амалия Ш. — перелом лодыжки

16. Дарья З. — перелом грудного отдела позвоночника

17. Амин Х. — тяжёлое ранение грудной клетки

18. Карим Х. — перелом бедра

19. Алина С. — дробное ранение в шею

Появились первые кадры изнутри школы в Казани, где произошла стрельба

Появились первые кадры изнутри школы в Казани, где произошла стрельба

20. Мустафин М.Т. 1958 г.р. — огнестрельные ранения головы и живота

21. Галиуллина Д.А. 1970 г.р. — огнестрельное ранение плеча

Состояние семерых пострадавших оценивается как тяжёлое, одного — крайне тяжёлое и нестабильное.

Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице

Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице

Как уже сообщал Лайф, во вторник утром бывший ученик школы № 175 в Казани открыл огонь из огнестрельного оружия. В СМИ проходила информация о втором стрелке, но она не подтвердилась. По последним данным экстренных служб, число погибших при стрельбе выросло до 11 человек, среди них девять детей. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибло семь школьников — четверо мальчиков и три девочки, ещё 16 человек госпитализированы. В МВД РФ сообщили, что после стрельбы в школе введён режим КТО. Занятия второй смены во всех школах города, по данным властей, отменены.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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