Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани
У большинства из них — переломы, резаные раны и огнестрельные ранения различной степени тяжести. Состояние семерых пострадавших оценивается как тяжёлое, одного — крайне тяжёлое.
Фото © LIFE
Лайф публикует имена пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани. Всего в списке 21 человек — двое взрослых и 19 детей. У большинства из них — переломы, резаные раны и огнестрельные ранения различной степени тяжести.
1. Аслан Ш. — тяжёлое ранение брюшной полости
2. Ислам С. — ранение в спину
3. Артем И. — состояние средней тяжести
4. Милана И. — резаные раны кисти
5. Тимур З. — проникающее ранение, пневмоторакс
6. Аделя Г. — переломы голени и таза
7. Камиль И. — тяжёлая рана головы
8. Расул И. — рана голени
9. Рената А. — рана голени
10. Лейла К. — тяжёлое состояние, пневмоторакс
11. Айрат Б. — рана спины
12. Камиль С. — рана головы
13. София О. — перелом лодыжки
14. Карим Г. — рана щёчной области
15. Амалия Ш. — перелом лодыжки
16. Дарья З. — перелом грудного отдела позвоночника
17. Амин Х. — тяжёлое ранение грудной клетки
18. Карим Х. — перелом бедра
19. Алина С. — дробное ранение в шею
20. Мустафин М.Т. 1958 г.р. — огнестрельные ранения головы и живота
21. Галиуллина Д.А. 1970 г.р. — огнестрельное ранение плеча
Состояние семерых пострадавших оценивается как тяжёлое, одного — крайне тяжёлое и нестабильное.
Как уже сообщал Лайф, во вторник утром бывший ученик школы № 175 в Казани открыл огонь из огнестрельного оружия. В СМИ проходила информация о втором стрелке, но она не подтвердилась. По последним данным экстренных служб, число погибших при стрельбе выросло до 11 человек, среди них девять детей. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибло семь школьников — четверо мальчиков и три девочки, ещё 16 человек госпитализированы. В МВД РФ сообщили, что после стрельбы в школе введён режим КТО. Занятия второй смены во всех школах города, по данным властей, отменены.
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