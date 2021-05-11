Появились первые кадры изнутри школы в Казани, где произошла стрельба
Ранее в здание ворвались двое человек, один из них некоторое время удерживал заложников.
Фото © Соцсети
Появились первые кадры из здания школы в Казани, где произошла стрельба. Видео © Соцсети
Очевидцы опубликовали видео из коридора школы в Казани, где двое молодых людей устроили стрельбу. На кадрах видны разломанные двери и разбитые стёкла.
Напомним, два человека утром 11 мая зашли в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу. Известно, что один из стрелков был учеником гимназии, сейчас он задержан.
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