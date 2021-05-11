Появились первые кадры изнутри школы в Казани, где произошла стрельба

Появились первые кадры из здания школы в Казани, где произошла стрельба. Видео © Соцсети

Очевидцы опубликовали видео из коридора школы в Казани, где двое молодых людей устроили стрельбу. На кадрах видны разломанные двери и разбитые стёкла.