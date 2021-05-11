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Появились первые кадры изнутри школы в Казани, где произошла стрельба

Ранее в здание ворвались двое человек, один из них некоторое время удерживал заложников.

11 мая 2021, 08:13
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Фото © Соцсети

Появились первые кадры из здания школы в Казани, где произошла стрельба. Видео © Соцсети

Очевидцы опубликовали видео из коридора школы в Казани, где двое молодых людей устроили стрельбу. На кадрах видны разломанные двери и разбитые стёкла.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Один из стрелков, открывших огонь в казанской гимназии, был её учеником

Один из стрелков, открывших огонь в казанской гимназии, был её учеником

Напомним, два человека утром 11 мая зашли в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу. Известно, что один из стрелков был учеником гимназии, сейчас он задержан.

Школьникам пришлось выпрыгивать из окон после стрельбы в казанской гимназии

Школьникам пришлось выпрыгивать из окон после стрельбы в казанской гимназии

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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