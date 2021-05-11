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Мэрия Казани назвала фейками сообщения о стрельбе в других казанских школах

Власти города попросили граждан уточнять данные у официальных лиц.

11 мая 2021, 08:11
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Информация о стрельбе в других казанских школах является недостоверной. Об этом сообщили в пресс-службе города после того, как в одной из гимназий два человека открыли стрельбу.

"Информация в соцсетях об инциденте в школе N 2 Московского района — фейк. Информация о ЧП в 110-й школе — фейк. Просим не доверять непроверенным данным", заявили в казанской мэрии.

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Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице

Напомним, двое неизвестных утром 11 мая зашли в гимназию № 175 на улице Джайудата Файзи в Казани и открыли стрельбу. Сообщалось по меньшей мере о шести погибших и девяти пострадавших. Известно, что один из стрелков был учеником гимназии, сейчас он задержан.

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На место стрельбы в казанской школе приехал президент Татарстана

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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