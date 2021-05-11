Мэрия Казани назвала фейками сообщения о стрельбе в других казанских школах
Власти города попросили граждан уточнять данные у официальных лиц.
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Информация о стрельбе в других казанских школах является недостоверной. Об этом сообщили в пресс-службе города после того, как в одной из гимназий два человека открыли стрельбу.
"Информация в соцсетях об инциденте в школе N 2 Московского района — фейк. Информация о ЧП в 110-й школе — фейк. Просим не доверять непроверенным данным", — заявили в казанской мэрии.
Напомним, двое неизвестных утром 11 мая зашли в гимназию № 175 на улице Джайудата Файзи в Казани и открыли стрельбу. Сообщалось по меньшей мере о шести погибших и девяти пострадавших. Известно, что один из стрелков был учеником гимназии, сейчас он задержан.
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