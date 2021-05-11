На место стрельбы в казанской школе приехал президент Татарстана
По предварительным данным, в результате трагедии погибли шестеро детей и ещё восемь пострадали.
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Президент Татарстана Рустам Минниханов выехал на место стрельбы в казанской гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе главы региона.
"Президент на месте", — заявил пресс-секретарь Минниханова.
Напомним, двое неизвестных утром 11 мая зашли в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу. Один из них задержан. По предварительным данным, в результате погибло шесть детей и восемь пострадали.
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