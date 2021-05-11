Один из стрелков, открывших огонь в казанской гимназии, был её учеником
Его сообщник заблокирован в здании учебного заведения и удерживает нескольких человек.
Фото © LIFE
Один из стрелков, ворвавшихся утром 11 мая в гимназию в Казани, ранее там учился. По данным источника Лайфа, парню 19 лет. На данный момент он задержан.
Как рассказал наш собеседник, его сообщник ещё не установлен, по предварительным данным, он всё ещё находится в здании школы и с ним находятся шесть-семь человек.
Напомним, двое неизвестных утром 11 мая зашли в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу. По информации Лайфа, в результате шесть детей погибли и восемь пострадали.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
Выбор редакции
Власти Казани ограничили вход во все школы после стрельбы в гимназии
"Бегом давай!" Лайф публикует видео эвакуации детей из казанской школы
"Рубин" выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в гимназии в Казани
В Казани введён режим КТО из-за стрельбы в гимназии
"Мы заперлись, потом прогремел взрыв": Ученик рассказал подробности стрельбы в казанской гимназии
Комментариев: 0