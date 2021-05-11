Один из стрелков, открывших огонь в казанской гимназии, был её учеником

Один из стрелков, ворвавшихся утром 11 мая в гимназию в Казани, ранее там учился. По данным источника Лайфа, парню 19 лет. На данный момент он задержан.

Как рассказал наш собеседник, его сообщник ещё не установлен, по предварительным данным, он всё ещё находится в здании школы и с ним находятся шесть-семь человек.