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Один из стрелков, открывших огонь в казанской гимназии, был её учеником

Его сообщник заблокирован в здании учебного заведения и удерживает нескольких человек.

11 мая 2021, 07:46
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<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Один из стрелков, ворвавшихся утром 11 мая в гимназию в Казани, ранее там учился. По данным источника Лайфа, парню 19 лет. На данный момент он задержан.

Как рассказал наш собеседник, его сообщник ещё не установлен, по предварительным данным, он всё ещё находится в здании школы и с ним находятся шесть-семь человек.

Лайф публикует видео задержания одного из казанских стрелков

Лайф публикует видео задержания одного из казанских стрелков

Напомним, двое неизвестных утром 11 мая зашли в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу. По информации Лайфа, в результате шесть детей погибли и восемь пострадали.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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