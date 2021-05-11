Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице. Видео © LIFE

Раненным во время стрельбы в казанской гимназии детям оказывают первую помощь медики и очевидцы прямо возле здания учебного заведения. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места.