Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице
На место происшествия прибыл президент республики. Силовые структуры готовятся к штурму здания.
Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице. Видео © LIFE
Раненным во время стрельбы в казанской гимназии детям оказывают первую помощь медики и очевидцы прямо возле здания учебного заведения. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места.
Тем временем, как сообщал Лайф, на место нападения прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов. Силовики готовятся к штурму здания.
Напомним, стрельба в гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи в Казани началась сегодня утром. Огонь открыли два человека, один из которых оказался учеником этого учебного заведения. По предварительным данным, погибло по меньшей мере шестеро детей, ещё девять человек пострадало.
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