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Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице

На место происшествия прибыл президент республики. Силовые структуры готовятся к штурму здания.

11 мая 2021, 08:03
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Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице. Видео © LIFE

Раненным во время стрельбы в казанской гимназии детям оказывают первую помощь медики и очевидцы прямо возле здания учебного заведения. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места.

Тем временем, как сообщал Лайф, на место нападения прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов. Силовики готовятся к штурму здания.

Лайф публикует видео задержания одного из казанских стрелков

Лайф публикует видео задержания одного из казанских стрелков

Напомним, стрельба в гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи в Казани началась сегодня утром. Огонь открыли два человека, один из которых оказался учеником этого учебного заведения. По предварительным данным, погибло по меньшей мере шестеро детей, ещё девять человек пострадало.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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