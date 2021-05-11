Силовики готовятся к штурму казанской школы, где неизвестные открыли стрельбу

Росгвардия готовится к штурму казанской гимназии, где утром двое неизвестных открыли стрельбу. Об этом Лайфу сообщил источник.

Пока сотрудники Росгвардии не могут начать операцию из-за родителей школьников, которые пытаются пройти в школу.