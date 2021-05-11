Силовики готовятся к штурму казанской школы, где неизвестные открыли стрельбу
Пока операция затруднена из-за родителей учащихся.
Фото © LIFE
Росгвардия готовится к штурму казанской гимназии, где утром двое неизвестных открыли стрельбу. Об этом Лайфу сообщил источник.
Пока сотрудники Росгвардии не могут начать операцию из-за родителей школьников, которые пытаются пройти в школу.
Напомним, двое неизвестных утром 11 мая зашли в гимназию № 175 на улице Джаудата Файзи в Казани и открыли стрельбу. Погибло шесть детей, ещё восемь пострадали. Одного из стрелков задержали.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
Выбор редакции
"Бегом давай!" Лайф публикует видео эвакуации детей из казанской школы
Один из стрелков из казанской школы называл себя богом
Власти Казани ограничили вход во все школы после стрельбы в гимназии
"Рубин" выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в гимназии в Казани
В Казани введён режим КТО из-за стрельбы в гимназии
Комментариев: 0