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Силовики готовятся к штурму казанской школы, где неизвестные открыли стрельбу

Пока операция затруднена из-за родителей учащихся.

11 мая 2021, 07:53
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<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Росгвардия готовится к штурму казанской гимназии, где утром двое неизвестных открыли стрельбу. Об этом Лайфу сообщил источник.

Пока сотрудники Росгвардии не могут начать операцию из-за родителей школьников, которые пытаются пройти в школу.

Школьникам пришлось выпрыгивать из окон после стрельбы в казанской гимназии

Школьникам пришлось выпрыгивать из окон после стрельбы в казанской гимназии

Напомним, двое неизвестных утром 11 мая зашли в гимназию № 175 на улице Джаудата Файзи в Казани и открыли стрельбу. Погибло шесть детей, ещё восемь пострадали. Одного из стрелков задержали.

Лайф публикует видео задержания одного из казанских стрелков

Лайф публикует видео задержания одного из казанских стрелков

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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