Второй напавший на казанскую гимназию может удерживать заложников
Ранее Лайф сообщал, что в момент задержания одного из участников нападения в здании продолжалась стрельба.
Второй напавший на казанскую гимназию может удерживать заложников. Видео © LIFE
Второй стрелок, устроивший нападение в казанской гимназии, может оставаться в здании учебного заведения и удерживать заложников. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
"По предварительным данным, напавший на школу, который в настоящее время находится в здании, может удерживать в заложниках несколько человек", — сообщил собеседник агентства.
Напомним, двое неизвестных утром 11 мая зашли в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу. Сообщалось по меньшей мере о шести погибших и девяти пострадавших. Известно, что один из стрелков был учеником гимназии, сейчас он задержан.
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