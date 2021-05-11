Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Второй напавший на казанскую гимназию может удерживать заложников

Ранее Лайф сообщал, что в момент задержания одного из участников нападения в здании продолжалась стрельба.

11 мая 2021, 07:56

Второй напавший на казанскую гимназию может удерживать заложников. Видео © LIFE

Второй стрелок, устроивший нападение в казанской гимназии, может оставаться в здании учебного заведения и удерживать заложников. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, напавший на школу, который в настоящее время находится в здании, может удерживать в заложниках несколько человек", — сообщил собеседник агентства.

Лайф публикует видео задержания одного из казанских стрелков

Лайф публикует видео задержания одного из казанских стрелков

Напомним, двое неизвестных утром 11 мая зашли в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу. Сообщалось по меньшей мере о шести погибших и девяти пострадавших. Известно, что один из стрелков был учеником гимназии, сейчас он задержан.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1