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В России выявили 8115 заразившихся коронавирусом за сутки

Общее количество инфицированных увеличилось до 4 896 842 россиян, а выздоровело за всё время 4 509 915 человек.

11 мая 2021, 08:05

Фото © sputnikvaccine.com

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8115. Об этом сообщил во вторник федеральный оперативный штаб. Таким образом, общее количество инфицированных в стране увеличилось до 4 896 842.

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Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 329 против 321 днём ранее. Всего от инфекции с начала эпидемии умерло 113 976 пациентов. Количество вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7009, всего выздоровело 4 509 915 человек.

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Ранее профессор вирусологии объяснил, почему выработка коллективного иммунитета к ковиду к осени вполне вероятна. По словам собеседника Лайфа, представители самой активной группы населения, которые могли являться переносчиками инфекции, на сегодняшний день уже либо переболели коронавирусом, либо сделали прививку.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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