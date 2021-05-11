В России выявили 8115 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8115. Об этом сообщил во вторник федеральный оперативный штаб. Таким образом, общее количество инфицированных в стране увеличилось до 4 896 842.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 329 против 321 днём ранее. Всего от инфекции с начала эпидемии умерло 113 976 пациентов. Количество вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7009, всего выздоровело 4 509 915 человек.

Ранее профессор вирусологии объяснил, почему выработка коллективного иммунитета к ковиду к осени вполне вероятна. По словам собеседника Лайфа, представители самой активной группы населения, которые могли являться переносчиками инфекции, на сегодняшний день уже либо переболели коронавирусом, либо сделали прививку.



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