В ВОЗ заявили, что заболеваемость и смертность от ковида в мире вышли на плато

В мире заболеваемость коронавирусом и смертность от него вышли на плато, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

"На глобальном уровне мы сейчас видим выход на плато по числу случаев заболевания CoViD-19 и числу смертей. Однако это неприемлемо высокое плато: на минувшей неделе поступили сообщения о более 5,4 миллиона случаев заболевания и почти 90 тысячах умерших", — отметил глава организации.

По словам Гебреисуса, снижение заболеваемости и смертности наблюдается в Европе и в регионе Северной и Южной Америки, где пандемия ранее бушевала особенно сильно. При этом зафиксирован быстрый рост числа заразившихся и умерших в Юго-Восточной Азии, куда ВОЗ также относит Индию.

Гендиректор организации подчеркнул, что распространению CoViD-19 в мире способствуют ослабление санитарных мер и "неравная вакцинация". По его словам, отсутствие одинакового доступа к препаратам против коронавируса является одним из самых больших рисков. Гебреисус призвал лидеров государств "использовать все инструменты, которые имеются в их распоряжении", чтобы снизить передачу коронавируса.

Ранее Лайф рассказывал, что ВОЗ призвала страны приостановить патентную защиту вакцин от ковида. Там считают, что временное отступление от защиты прав на интеллектуальную собственность положительно скажется на темпах производства препаратов.

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