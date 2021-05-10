Семь ракет выпущены по Израилю из сектора Газа

По территории Израиля из сектора Газа было выпущено семь ракет. Об этом сообщает пресс-служба армии еврейского государства.

"После сообщения о предупредительной операции в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш было выявлено семь пусков из сектора Газа на территорию Израиля. Один пуск перехватили истребители ПВО", — говорится в сообщении в "Твиттере".

Ранее военные также заявляли о запуске противотанковой ракеты по территории Израиля со стороны находящихся в секторе Газа. Отмечается, что снаряд попал в гражданский автомобиль, внутри которого был человек. Он получил ранения.

Лайф сообщал, что накануне по Израилю выпустили две ракеты из сектора Газа. Обстрел вёлся из подконтрольного палестинским радикалам района. Один из снарядов был сбит силами ПВО.

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