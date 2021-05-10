"Политическая шизофрения": Социолог назвал причину ухудшения отношений ЕС и России

ЕС активно заинтересован в сотрудничестве с США, а кампания Вашингтона против России и Китая нуждается в европейском союзничестве. Все эти политические игры влияют на отношения Евросоюза и России, такое мнение высказал Лайфу руководитель факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

"Сейчас Байден и его администрация готовы вновь взять курс на Европу в обмен на политическую лояльность. Поэтому тут наблюдается взаимная заинтересованность со стороны европейцев, особенно в условиях понесённых потерь в ходе пандемии. Европа нуждается в некоем американском покровительстве. С другой стороны, Америка, которая сейчас начала рискованную игру против России и Китая, заинтересована в европейских союзниках, поддержке. Тут наблюдается взаимное совпадение интереса и идеологического созвучия", — сказал эксперт.

Собеседник заметил, что европейская элита и раньше не обладала политической субъективностью, а лидеры Европы видят решение проблемы только в рамках трансатлантического партнёрства. При этом Россия последние 20 лет пыталась развивать хорошие и партнёрские отношения с Европой, однако постоянно утыкалась в глухую стену непонимания и упорные попытки навязать свою волю, систему координат и весьма специфические ценности.

"Именно Европа не пошла на этот контакт. Лидеры Евросоюза отвергли ту "руку дружбы", которую протягивала в своё время Россия. Теперь двулично удивляются тому, что российско-европейские отношения испорчены", — заметил Шатилов.

По его словам, европейские страны заинтересованы в экономическом и энергетическом сотрудничестве с РФ, однако у них наблюдается "политическая шизофрения", ведь развитию отношений мешают политические противоречия России и США, и ЕС находится в эпицентре этого курса.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о готовности ЕС к диалогу с Россией. По его словам, настало время вернуться к диалогу и Москве.

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