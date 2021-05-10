Марин Ле Пен поддержала обращение французских военных к властям
Ранее это послание раскритиковал министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.
Марин Ле Пен. Фото © Sylvain Lefevre / Getty Images
В новом письме военных к властям Франции о "распаде" страны не видно никаких призывов к восстанию, это лишь констатация сегодняшнего положения дел в стране. Такое мнение в эфире телеканала BFMTV выразила лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Там чёрным по белому сказано, что это не призыв к восстанию. Если бы это было так, я бы не поддержала это письмо. Я его поддерживаю, потому что там нет речи о восстании, это констатация реального положения дел, которое наблюдают миллионы французов и к которому исполнительная власть должна отнестись серьёзно", — сказала Ле Пен.
Как ранее сообщал Лайф, действующие военные Франции поддержали в открытом письме обращение бывших военнослужащих, заявивших об угрозе распада страны. Текст послания опубликовало издание Valeurs actuelles. Авторы обращения подчеркнули, что к генералам отнеслись как к мятежникам и изменникам Родины, однако на самом деле они любят свою страну. Позднее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен раскритиковал обращение военных к властям, заявив, что оно не является смелым поступком. В демократической стране выбор должен оставаться за народом, а не за несколькими военнослужащими, подчеркнул он.
Мировая политика
Выбор редакции
Во Франции задержали подозреваемых по делу об убийстве полицейского
Двое украинских военнослужащих открыли стрельбу в пассажирском поезде
"Политическая шизофрения": Социолог назвал причину ухудшения отношений ЕС и России
Евросоюз пообещал Белоруссии новые санкции
Россиянина приговорили в Дании к трём годам тюрьмы за "шпионаж" в пользу РФ
Комментариев: 0