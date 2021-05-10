Марин Ле Пен поддержала обращение французских военных к властям

В новом письме военных к властям Франции о "распаде" страны не видно никаких призывов к восстанию, это лишь констатация сегодняшнего положения дел в стране. Такое мнение в эфире телеканала BFMTV выразила лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Там чёрным по белому сказано, что это не призыв к восстанию. Если бы это было так, я бы не поддержала это письмо. Я его поддерживаю, потому что там нет речи о восстании, это констатация реального положения дел, которое наблюдают миллионы французов и к которому исполнительная власть должна отнестись серьёзно", — сказала Ле Пен.

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