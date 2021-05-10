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Марин Ле Пен поддержала обращение французских военных к властям

Ранее это послание раскритиковал министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

10 мая 2021, 15:48
<p>Марин Ле Пен. Фото © Sylvain Lefevre / Getty Images</p>

Марин Ле Пен. Фото © Sylvain Lefevre / Getty Images

В новом письме военных к властям Франции о "распаде" страны не видно никаких призывов к восстанию, это лишь констатация сегодняшнего положения дел в стране. Такое мнение в эфире телеканала BFMTV выразила лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Там чёрным по белому сказано, что это не призыв к восстанию. Если бы это было так, я бы не поддержала это письмо. Я его поддерживаю, потому что там нет речи о восстании, это констатация реального положения дел, которое наблюдают миллионы французов и к которому исполнительная власть должна отнестись серьёзно", — сказала Ле Пен.

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Как ранее сообщал Лайф, действующие военные Франции поддержали в открытом письме обращение бывших военнослужащих, заявивших об угрозе распада страны. Текст послания опубликовало издание Valeurs actuelles. Авторы обращения подчеркнули, что к генералам отнеслись как к мятежникам и изменникам Родины, однако на самом деле они любят свою страну. Позднее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен раскритиковал обращение военных к властям, заявив, что оно не является смелым поступком. В демократической стране выбор должен оставаться за народом, а не за несколькими военнослужащими, подчеркнул он.


Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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