В Узбекистане резко ответили на слухи о переброске войск ВС США из Афганистана в Среднюю Азию

В Узбекистане отреагировали на публикации в американских СМИ о возможной передислокации войск ВС США из Афганистана в страны Средней Азии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны республики. В ведомстве указали, что такого развития событий не предусматривает ни конституция страны, ни оборонная доктрина.