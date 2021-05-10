В Узбекистане резко ответили на слухи о переброске войск ВС США из Афганистана в Среднюю Азию
Этого не предусматривает ни конституция страны, ни оборонная доктрина.
Фото © ТАСС / AP
В Узбекистане отреагировали на публикации в американских СМИ о возможной передислокации войск ВС США из Афганистана в страны Средней Азии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны республики. В ведомстве указали, что такого развития событий не предусматривает ни конституция страны, ни оборонная доктрина.
"В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и чёткие ответы на данные вопросы — недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов", — указали в министерстве.
Таким образом в Узбекистане опровергли слухи, распространяемые газетой Wall Street Journal, о том, что Соединённые Штаты могут разместить выведенные из Афганистана войска в странах Средней Азии.
Как ранее сообщал Лайф, президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. По словам главы Белого дома, все военные силы выйдут из этой страны к 11 сентября этого года. Позже аналогичное решение приняло НАТО. Также стало известно, что Штаты перебросили в Афганистан бомбардировщики для защиты войск перед их выводом. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал быть готовыми к любому сценарию. Он добавил, что американцы в Афганистане уже 20 лет и иногда забывают, зачем туда отправились. По мнению Блинкена, главная цель была достигнута — "принять меры против тех", кто напал на Штаты 11 сентября 2001 года.
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