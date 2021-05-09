Китайский таблоид предрёк США "абсолютный кошмар" в случае конфликта с Россией и КНР

В случае объединения усилий Россией и КНР в "отчаянной схватке с противником" Соединённые Штаты обречены на полный провал. Об этом пишет китайский таблоид Global Times.

Как отмечает издание, новая администрация США всеми силами пытается настроить не только американское, но и остальное западное общество против Китая, а также способствует расширению очагов конфронтации во всём мире.

"США надеются создать фундаментальную оппозицию мировым тенденциям, с помощью которой они смогут насильственно организовать миропорядок, в котором доминируют западные страны, исключая Китай и Россию", — говорится в статье.

При этом отмечается, что Пекин советует Вашингтону "не вести стратегическую игру с огнём", предупреждая американские власти о том, что мощь России и Китая на сегодняшний день гораздо больше, чем у существовавшего в прошлом военного блока СССР и стран Восточной Европы. Как уточняет таблоид, сейчас РФ и КНР поддерживают определённые стратегические ограничения, но если какие-то страны пожелают противостоять им с подачи США, то в любом случае потерпят поражение.

"Стратегическое единство Китая и России будет в первую очередь направлено против гегемонии американцев. Другие силы не должны увлекаться и думать, что за их спиной всегда стоят США", — подчёркивает Global Times.

В свете сказанного автор статьи призвал попытаться максимально сбалансировать отношения между Пекином и Вашингтоном, а также взять курс на уменьшение конфронтации с Москвой.

Ранее Лайф писал, что японцы испугались союза России и Китая в случае войны. Многие из них призывают срочно наладить отношения с Москвой, указывая на то, что находятся между молотом и наковальней.

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