Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Китайский таблоид предрёк США "абсолютный кошмар" в случае конфликта с Россией и КНР

Стратегическое единство Москвы и Пекина будет направлено против гегемонии Вашингтона, пишет издание.

9 мая 2021, 10:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В случае объединения усилий Россией и КНР в "отчаянной схватке с противником" Соединённые Штаты обречены на полный провал. Об этом пишет китайский таблоид Global Times.

Как отмечает издание, новая администрация США всеми силами пытается настроить не только американское, но и остальное западное общество против Китая, а также способствует расширению очагов конфронтации во всём мире.

"Никому не нужная война": Британцы раскритиковали Байдена за предвзятое отношение к России

"Никому не нужная война": Британцы раскритиковали Байдена за предвзятое отношение к России

"США надеются создать фундаментальную оппозицию мировым тенденциям, с помощью которой они смогут насильственно организовать миропорядок, в котором доминируют западные страны, исключая Китай и Россию", — говорится в статье.

При этом отмечается, что Пекин советует Вашингтону "не вести стратегическую игру с огнём", предупреждая американские власти о том, что мощь России и Китая на сегодняшний день гораздо больше, чем у существовавшего в прошлом военного блока СССР и стран Восточной Европы. Как уточняет таблоид, сейчас РФ и КНР поддерживают определённые стратегические ограничения, но если какие-то страны пожелают противостоять им с подачи США, то в любом случае потерпят поражение.

В США предложили бороться с китайским проектом "Один пояс — один путь"

В США предложили бороться с китайским проектом "Один пояс — один путь"

"Стратегическое единство Китая и России будет в первую очередь направлено против гегемонии американцев. Другие силы не должны увлекаться и думать, что за их спиной всегда стоят США", — подчёркивает Global Times.

В свете сказанного автор статьи призвал попытаться максимально сбалансировать отношения между Пекином и Вашингтоном, а также взять курс на уменьшение конфронтации с Москвой.

Американские СМИ призвали США "держаться подальше" от российских военных

Американские СМИ призвали США "держаться подальше" от российских военных

Ранее Лайф писал, что японцы испугались союза России и Китая в случае войны. Многие из них призывают срочно наладить отношения с Москвой, указывая на то, что находятся между молотом и наковальней.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Пекине и Шанхае сотни людей приняли участие в акции "Бессмертный полк"

сегодня в 06:51

За сутки в России выявили 8419 новых случаев ковида

сегодня в 08:13

"Пытаются изуродовать праздник": В Риге полиция закрыла проход к памятнику Воинам-освободителям в парке Победы

сегодня в 10:15

Российский гонщик Мазепин оформил шлем георгиевской лентой в честь Дня Победы

сегодня в 10:47

Мурашко заявил о большом интересе к российской вакцине "Спутник лайт" в других странах

сегодня в 10:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1