Китайский таблоид предрёк США "абсолютный кошмар" в случае конфликта с Россией и КНР
Стратегическое единство Москвы и Пекина будет направлено против гегемонии Вашингтона, пишет издание.
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В случае объединения усилий Россией и КНР в "отчаянной схватке с противником" Соединённые Штаты обречены на полный провал. Об этом пишет китайский таблоид Global Times.
Как отмечает издание, новая администрация США всеми силами пытается настроить не только американское, но и остальное западное общество против Китая, а также способствует расширению очагов конфронтации во всём мире.
"США надеются создать фундаментальную оппозицию мировым тенденциям, с помощью которой они смогут насильственно организовать миропорядок, в котором доминируют западные страны, исключая Китай и Россию", — говорится в статье.
При этом отмечается, что Пекин советует Вашингтону "не вести стратегическую игру с огнём", предупреждая американские власти о том, что мощь России и Китая на сегодняшний день гораздо больше, чем у существовавшего в прошлом военного блока СССР и стран Восточной Европы. Как уточняет таблоид, сейчас РФ и КНР поддерживают определённые стратегические ограничения, но если какие-то страны пожелают противостоять им с подачи США, то в любом случае потерпят поражение.
"Стратегическое единство Китая и России будет в первую очередь направлено против гегемонии американцев. Другие силы не должны увлекаться и думать, что за их спиной всегда стоят США", — подчёркивает Global Times.
В свете сказанного автор статьи призвал попытаться максимально сбалансировать отношения между Пекином и Вашингтоном, а также взять курс на уменьшение конфронтации с Москвой.
Ранее Лайф писал, что японцы испугались союза России и Китая в случае войны. Многие из них призывают срочно наладить отношения с Москвой, указывая на то, что находятся между молотом и наковальней.
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