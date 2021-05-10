Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Глава МИД Словакии призвал ЕС остановить негативное развитие отношений с Россией

В конце апреля республика приняла решение о высылке трёх сотрудников российского посольства.

10 мая 2021, 07:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Брюссель должен остановить дальнейшее негативное развитие отношений с Москвой, считает министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.

"Мы должны остановить негативную спираль развития наших отношений с Россией", — указал дипломат в преддверии саммита Совета ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств.

В Словакии объяснили высылку российских дипломатов: дело не только в Чехии

В Словакии объяснили высылку российских дипломатов: дело не только в Чехии

Напомним, 22 апреля Словакия сообщила, что вышлет трёх сотрудников российского посольства. Гражданам РФ дали неделю на то, чтобы покинуть республику. А 23 апреля Латвия и Литва объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Последовать примеру соседей по Прибалтике решила и Эстония.

МИД высылает из России дипломатов Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии

МИД высылает из России дипломатов Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1