Глава МИД Словакии призвал ЕС остановить негативное развитие отношений с Россией
В конце апреля республика приняла решение о высылке трёх сотрудников российского посольства.
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Брюссель должен остановить дальнейшее негативное развитие отношений с Москвой, считает министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.
"Мы должны остановить негативную спираль развития наших отношений с Россией", — указал дипломат в преддверии саммита Совета ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств.
Напомним, 22 апреля Словакия сообщила, что вышлет трёх сотрудников российского посольства. Гражданам РФ дали неделю на то, чтобы покинуть республику. А 23 апреля Латвия и Литва объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Последовать примеру соседей по Прибалтике решила и Эстония.
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