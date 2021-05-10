Глава МИД Словакии призвал ЕС остановить негативное развитие отношений с Россией

Брюссель должен остановить дальнейшее негативное развитие отношений с Москвой, считает министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.

"Мы должны остановить негативную спираль развития наших отношений с Россией", — указал дипломат в преддверии саммита Совета ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств.