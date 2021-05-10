СМИ узнали о намерении США перебросить войска из Афганистана поближе к России

США могут перебросить выводимые из Афганистана войска в страны Средней Азии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Как уточняет издание, Вашингтону нужны базы для размещения не только военных, но и беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии, чтобы оказывать поддержку Кабулу и сдерживать радикалов движения "Талибан"*.

Отмечается, что в качестве возможных мест будущей дислокации войск рассматриваются соседние с Афганистаном страны Средней Азии, государства Персидского залива.

Некоторые высокопоставленные лица США полагают, что лучше всего было бы разместить вооружённые силы в Узбекистане и Таджикистане, которые граничат с Афганистаном. Так военные смогли бы быстро попасть в страну в случае необходимости. Однако источники газеты подчеркнули, что переброска войск в эти государства оказалась бы непростой из-за "большого военного присутствия" России в регионе и растущего влияния Китая.

При этом собеседники издания отмечают, что Узбекистан и Таджикистан не желают распространения насилия и подобная ситуация их беспокоит. Официальные лица, на которых ссылается WSJ, сообщили об отсутствии запросов на размещение американских войск на каких-либо базах в Средней Азии, и сейчас Пентагон пытается обдумать дальнейшие планы. В издании напомнили, что Штаты ранее располагали двумя базами в регионе — в Узбекистане и Киргизии. Тогда обе использовались для поддержки операций в Афганистане.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы