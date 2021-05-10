Жителю Приморья оторвало руку гранатой: хотел припугнуть полицию. Видео © Соцсети

Житель города Спасска-Дальнего взорвал гранату у себя в руке. Конечность мужчине оторвало, в больницу его увезла скорая помощь. Судя по видео с места ЧП, дебошир был явно пьян и пытался припугнуть полицейских, которые приехали его усмирять.

На этих кадрах видно, как сотрудники МВД стоят немного в стороне от мужчины, не решаясь к нему подойти. Вдруг слышен щелчок, полицейские начинают разбегаться, и через несколько секунд звучит взрыв, виновник происходящего оказывается в облаке огня и дыма, а затем падает замертво.

В полиции рассказали, что предшествовало инциденту. Как передаёт портал Otvprim, 9 мая жители города сообщили, что у домов ходит мужчина с ружьём. Когда приехала полиция, он достал из кармана гранату. По предварительным данным, после взрыва и госпитализации мужчина скончался.

Комментируя случившееся, местные жители в соцсетях предположили, что мужчина оторвал чеку, чтобы припугнуть полицию, но из-за нетрезвого состояния не зафиксировал гранату как следует, из-за чего и прогремел взрыв.

Ранее на Урале взорвавшаяся в квартире граната убила двух человек. Снаряд одному из погибших достался от деда, умершего в 2016 году.

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