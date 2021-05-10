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Составлен список самых опасных стран для туристов в этом году

В их числе оказалась и Украина — вернее, её восточная часть — из-за угрозы военного конфликта.

10 мая 2021, 00:14
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Ливия, Сирия и Афганистан являются самыми опасными государствами для путешествий в 2021 году. Туристам не советуют посещать ещё 11 стран. Соответствующий список был составлен медицинской и туристической организацией International SOS.

Согласно обновлённой карте Travel Risk Map, к опасным странам помимо уже упомянутых относятся Мали, Сомали, Южный Судан, Центральноафриканская Республика, Египет, а также части Нигерии, Демократической Республики Конго, Украины, Пакистана и Ирака. Оценку давали прежде всего с учётом политической обстановки, риска социальных волнений, а также количества преступлений насильственного характера и случаев мелкого хулиганства.

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Ранее были названы страны, куда россияне чаще всего ищут билеты после Турции. Аналитики в сфере туризма отмечают также, что растёт интерес к городам РФ, таким как Анапа и Калининград.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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