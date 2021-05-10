Составлен список самых опасных стран для туристов в этом году
В их числе оказалась и Украина — вернее, её восточная часть — из-за угрозы военного конфликта.
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Ливия, Сирия и Афганистан являются самыми опасными государствами для путешествий в 2021 году. Туристам не советуют посещать ещё 11 стран. Соответствующий список был составлен медицинской и туристической организацией International SOS.
Согласно обновлённой карте Travel Risk Map, к опасным странам помимо уже упомянутых относятся Мали, Сомали, Южный Судан, Центральноафриканская Республика, Египет, а также части Нигерии, Демократической Республики Конго, Украины, Пакистана и Ирака. Оценку давали прежде всего с учётом политической обстановки, риска социальных волнений, а также количества преступлений насильственного характера и случаев мелкого хулиганства.
Ранее были названы страны, куда россияне чаще всего ищут билеты после Турции. Аналитики в сфере туризма отмечают также, что растёт интерес к городам РФ, таким как Анапа и Калининград.
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