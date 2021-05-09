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Украинец упал на женщину с восьмого этажа, сломал ей шею и погиб

По какой причине это случилось, теперь разбирается следствие. Неизвестно, случайно ли умерший выпал из окна.

9 мая 2021, 23:33
<p>Фото © "Информатор" </p>

Фото © "Информатор"

В жилом массиве "Тополь-1" в Днепре (бывший Днепропетровск) мужчина упал с восьмого этажа на женщину, которая шла мимо дома. Он получил травмы, не совместимые с жизнью, а у женщины оказалась сломана шея.

Место происшествия. Фото © "Информатор"

Место происшествия. Фото © "Информатор"

Как пишет украинский портал "Информатор", инцидент произошёл около 17:30 в воскресенье, 9 мая. Теперь следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства происшествия. Пока не известно, случайно ли мужчина выпал из окна.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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