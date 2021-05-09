Украинец упал на женщину с восьмого этажа, сломал ей шею и погиб
По какой причине это случилось, теперь разбирается следствие. Неизвестно, случайно ли умерший выпал из окна.
Фото © "Информатор"
В жилом массиве "Тополь-1" в Днепре (бывший Днепропетровск) мужчина упал с восьмого этажа на женщину, которая шла мимо дома. Он получил травмы, не совместимые с жизнью, а у женщины оказалась сломана шея.
Место происшествия. Фото © "Информатор"
Как пишет украинский портал "Информатор", инцидент произошёл около 17:30 в воскресенье, 9 мая. Теперь следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства происшествия. Пока не известно, случайно ли мужчина выпал из окна.
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