Армии США в случае серьёзного военного конфликта грозит крах из-за недостаточного финансирования оборонного сектора. Об этом заявила старший научный сотрудник исследовательского института The Heritage Foundation Дакота Вуд в своей статье для The National Interest.

По её мнению, состояние американских вооружённых сил на данный момент вызывает опасения из-за устаревшей боевой техники и недостаточного количества той, что имеется. Вуд также объяснила, что большая часть военного оборудования закупалась в 80-х и 90-х годах прошлого века, а военно-морской флот сократился в два раза за последние тридцать лет. При этом эксперт усомнилась в компетентности лётчиков в связи с низким количеством часов налётов.

"В армии нет достаточного количества подразделений, чтобы она выполнила всё, что от неё может потребоваться", — подчеркнула Вуд.

Она указала на "конкурентов" Штатов, которые за последние двадцать лет инвестировали в армию, о чём свидетельствуют проводимые ими учения. Также Вуд обеспокоена тем, что союзники Вашингтона "позволили своим армиям ослабнуть" до такой степени, что они практически не способны помочь в случае серьёзного кризиса.

"Если, например, Китай и США вступят в войну за Тайвань и Китай победит, вряд ли Пекин согласится дать Соединённым Штатам время перевести дух, перегруппироваться, а затем начать войну во второй раз. То же самое можно сказать и о противостоянии США с Ираном, если он нападёт на Израиль, или о противостоянии с Россией, если она решит отрезать наших балтийских союзников от остальной Европы", — заметила специалист.

Дакота Вуд предупредила, что противники Вашингтона не будут ждать, пока нынешняя американская власть во главе с президентом страны Джо Байденом решит свои внутренние проблемы и модернизирует собственные вооружённые силы.

Ранее китайский таблоид предрёк США "абсолютный кошмар" в случае конфликта с Россией и КНР.

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