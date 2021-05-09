Неудачно высадившиеся в Эстонии американские десантники загремели в больницу

В ночь на 8 мая на площадке аэродрома Нурмси (Эстония) в рамках учений Swift Response был выброшен десант из более чем 700 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США. Как сообщает Postimees, помимо пехотинцев на поле высадили три транспортных средства и две гаубицы. Десять десантников при приземлении получили повреждения и были доставлены в больницу.

Пресс-атташе Посольства США в Таллине Марк Нейлор подтвердил изданию, что несколько десантников получили лёгкие травмы.

"Это обычная часть воздушных операций", — уточнил он.

Марк Нейлор подчеркнул, что травмы не опасные для жизни и большинство солдат уже вернулись к работе. Он добавил, что трое десантников всё ещё восстанавливаются.

Активная часть манёвров Swift Response началась 5 мая со стрельб систем залпового огня, которые выпустили по целям более 20 практических снарядов. В ходе учений отрабатывается оборона Эстонии в условиях потенциальной кризисной ситуации. В них принимают участие около 2500 военнослужащих Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолётов и 25 вертолётов.

Манёвры Swift Response проводятся в рамках серии учений Defender Europe — это крупнейшие манёвры Армии США в Европе за последние 25 лет. География учений охватывает 16 стран, в них участвует около 28 000 военных. Помимо Эстонии учебное десантирование также состоялось в Болгарии и Румынии.

Ранее сообщалось, что президент Латвии назвал Вторую мировую войну "чужой" для страны. Граждане республики воевали за свои цели в составе армий обеих противоборствующих сторон, отметил он.

Авторы