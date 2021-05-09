"Поворотных моментов не было": Историк развеял пять мифов о Второй мировой

Профессор военной истории из США Роб Ситино изучил спорные мнения относительно Второй мировой войны и в беседе с журналом Time назвал пять главных заблуждений о ней.

Один из исторических мифов, на выяснение правдивости которого историк потратил большую часть своей карьеры, заключается в том, что 32-й президент США Франклин Рузвельт ничего не сделал для предотвращения атаки на Пёрл-Харбор, хоть и знал о ней.

"На самом деле нет таких документов, в которых содержались бы какие-либо указания на то, что Рузвельт знал о Пёрл-Харборе заранее", — пояснил учёный изданию Time.

Следующее заблуждение, как полагает Ситино, — заявления о том, что Эрвин Роммель был величайшим немецким генералом всех времён. По мнению профессора, это совершенно не так. Роб Ситино рассказал, что под предводительством Роммеля не было одержано ни одной значимой победы. Генерал хорошо справлялся с вопросом дислокации сил, но был плохим управленцем.

"Его последним актом стали попытки дать отпор десанту западных союзников, высадившемуся в Нормандии 6 июня, и он потерпел полнейшее поражение", — рассказал Ситино.

Третий популярный миф, за который взялся профессор, — перекладывание на Адольфа Гитлера вины за поражение Германии во Второй мировой войне. По словам исследователя, фюрер действительно начал войну и холокост, но он не несёт ответственности за все неверные решения своей армии.

"Ведущие немецкие офицеры — генералы — несут львиную долю ответственности за развязывание Второй мировой войны, за ведение той войны и за то, что война продолжалась даже тогда, когда у них не осталось ни единого шанса на победу", — считает историк.

Четвёртым мифом, на который указал Ситино, являются утверждения о том, что Япония одержала бы победу, если бы разгромила в Пёрл-Харборе не только корабли, но и нефтехранилища. Историк подчеркнул, что это лишь отсрочило победу на несколько месяцев, но Япония не хотела завоёвывать Америку.

"Я просто не вижу, как японцы могли бы доплыть до Калифорнии и вступить в бой на берегу", — сказал профессор.

Последний (пятый) миф, который историк включил в работу, заключается в том, что во Второй мировой был поворотный момент. Ситино подчеркнул, что этот вопрос породил множество разных мнений.

"Если во Второй мировой войне было так много переломных моментов, значит, с моей точки зрения, их не было вовсе", — резюмировал он.

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