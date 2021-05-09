"Молодая гвардия" с песнями и подарками поздравила ветеранов с Днём Победы. Видео © Пресс-служба "Молодой гвардии"

Активисты "Молодой гвардии" в регионах России навестили ветеранов 9 Мая и поздравили их с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Они поблагодарили героев за мирное небо, а также вручили им подарки.

Кроме того, волонтёры порадовали ветеранов выступлениями с песнями и танцами, при этом некоторые артисты, даже самые маленькие, примерили военную форму времён войны. Активисты также помогли в домашних делах и навели порядок на придомовых территориях пожилых людей.

Ранее Лайф рассказывал, что глава Кузбасса вместе с творческими коллективами поздравил ветерана с Днём Победы во дворе его дома. Павел Евсеевич Гончаров во время ВОВ служил на Дальнем Востоке, принимал участие в боевых действиях против Японии.

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