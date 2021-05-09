Глава Кузбасса вместе с творческими коллективами поздравил ветерана с Днём Победы во дворе его дома
Павел Евсеевич Гончаров во времена ВОВ служил на Дальнем Востоке, принимал участие в боевых действиях против Японии.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв принял участие в акции "Парад у дома ветерана", поздравив с Днём Победы участника Великой Отечественной войны Павла Евсеевича Гончарова. Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона.
Отмечается, что Павел Евсеевич служил на Дальнем Востоке, принимал участие в боевых действиях против Японии, а после мобилизации работал в Мариинске на железной дороге. В этом году ветеран отметит юбилей — в августе ему исполнится 95 лет.
Вместе с главой региона ветерана поздравили творческие коллективы. Они исполнили для него марш "Победа", "Катюшу" и легендарную песню "День Победы".
Ранее Лайф рассказывал, что волонтёры исполнили заветные желания двух жительниц блокадного Ленинграда. Галина Ивановна преобразилась на "дне красоты", а Мария Григорьевна побывала на концерте.
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