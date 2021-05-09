99-летняя "железная бабушка" поставила рекорд прокатом на багги и посвятила его Дню Победы

99-летняя "железная бабушка" установила новый рекорд в Сочи, посвятив его Дню Победы. Видео © LIFE

99-летняя Мария Колтакова, за которой прочно закрепилось прозвище "железная бабушка", поставила новый рекорд в экстремальных гонках на багги в Сочи. Ветеран была штурманом и помогала управлять квадроциклом на горной местности. Свой заезд женщина посвятила Дню Победы.

"Впечатления превосходные, неожиданные. Не думала, что буду так [лихо разъезжать] налево, направо, под горку, вверх деревьев. Всё отлично! Мне хотелось посмотреть горы, я уже везде была, а на горах не была. И вот теперь я увидела все прикрасы нашей природы", — отметила Мария Денисовна в беседе с Лайфом.

Исполнить давнюю мечту "железной бабушке" помог благотворительный фонд "Большая мечта". Как рассказал директор организации, своей волей к жизни Мария Денисовна мотивирует не только пенсионеров, но и молодых людей.

Пенсионерка уже планирует новый рекорд — хочет дожить до 100 лет. Юбилей женщина отметит в январе.

"Дай Бог мне прожить на этом свете в своём уме и на своих ногах, потому что я не знаю, что со мной завтра будет. А у меня впереди юбилей", — пояснила "железная бабушка".

К слову, Мария Денисовна является 14-кратной рекордсменкой Книги рекордов России. Так, она управляла разнообразной военной техникой, осуществила полёт на симуляторе сверхзвукового истребителя Су-34, прыгала с парашютом, а также принимала участие в стрельбе из пневматического пистолета, став самой возрастной участницей в истории.

Во время Великой Отечественной войны Колтакова была старшиной медицинской службы, а также она участвовала в Курской битве. Мария Денисовна унесла с поля боя 300 раненых солдат. На её счету — орден Славы III степени и орден Отечественной войны I степени.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кузбассе для 100-летнего ветерана ВОВ организовали настоящий концерт у подъезда. Георгия Койнова земляки называют дважды победителем, потому что он сначала прошёл войну, а затем восстанавливал экономику своей страны.

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