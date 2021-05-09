В небе над Югрой пролетели самолёты с двумя тысячами портретов героев Великой Отечественной

В небе над Югрой пролетели самолёты с двумя тысячами портретов из "Бессмертного полка". Видео © VK / Наш Ханты-Мансийск

В Ханты-Мансийском автономном округе состоялась воздушная акция "Бессмертный полк в небе", несколько самолётов Як 9 Мая пролетели с двумя тысячами портретов участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Подобная акция сегодня состоится в Нефтеюганске и Сургуте, а 10 мая самолёты пролетят над Нижневартовском и Мегионом, рассказал вице-президент региональной Федерации самолётного спорта Павел Манченко.

"Акция символизирует Победу над фашизмом. Управляли самолётами Як-52 и Як-54 командир и лётчицы пилотажной группы "Барсы", которая базируется в Сургуте", — уточнил Манченко.

Две тысячи фотографий героев войны, которые прислали жители Югры, разместили на бортах воздушных судов.

Подобное мероприятие проводится в Югре с 2019 года. Организатором выступает Федерация самолётного спорта ХМАО.

Напомним, к этой минуте уже прошли парады в честь Дня Победы на Дальнем Востоке и главный парад — на Красной площади в столице.

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