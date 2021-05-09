Минтруд не планирует оставлять длинные майские выходные на постоянной основе
При этом ранее президент страны Владимир Путин заявил, что решение о дополнительных выходных оправдало себя, поскольку в стране снизилась заболеваемость коронавирусом.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
Министерство труда и социальной защиты РФ не планирует на постоянной основе вводить длинные майские выходные. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.
На соответствующий вопрос он ответил отрицательно, передаёт РИА "Новости".
Напомним, решение о длинных выходных принял президент России Владимир Путин по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно.
Выбор редакции
Минтруд посоветовал работодателям не продлевать отпуска, которые пришлись на 4–7 мая
В Минтруде объяснили, как получить выплату в 10 тысяч рублей на ребёнка-школьника
В Новосибирске возбудили дело против аптеки, несвоевременно выдававшей льготные лекарства ветерану
Профессор вирусологии объяснил, почему выработка коллективного иммунитета к осени вполне вероятна
Песков объяснил, кому Путин адресовал слова про "недобитых карателей"
Комментариев: 0