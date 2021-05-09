Минтруд не планирует оставлять длинные майские выходные на постоянной основе

Министерство труда и социальной защиты РФ не планирует на постоянной основе вводить длинные майские выходные. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

На соответствующий вопрос он ответил отрицательно, передаёт РИА "Новости" .

Напомним, решение о длинных выходных принял президент России Владимир Путин по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно.