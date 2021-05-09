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Минтруд не планирует оставлять длинные майские выходные на постоянной основе

При этом ранее президент страны Владимир Путин заявил, что решение о дополнительных выходных оправдало себя, поскольку в стране снизилась заболеваемость коронавирусом.

9 мая 2021, 08:50
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

Министерство труда и социальной защиты РФ не планирует на постоянной основе вводить длинные майские выходные. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

На соответствующий вопрос он ответил отрицательно, передаёт РИА "Новости".

Путин: Дополнительные выходные в мае оказались оправданными

Путин: Дополнительные выходные в мае оказались оправданными

Напомним, решение о длинных выходных принял президент России Владимир Путин по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно.

Экономист объяснил, почему россияне не переживают за свои доходы в майские праздники

Экономист объяснил, почему россияне не переживают за свои доходы в майские праздники

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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